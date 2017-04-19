Сотрудники ФСБ уничтожили двух человек, готовивших теракты в России

Сотрудники ФСБ Владимирской области ликвидировали двух человек, подозреваемых в связях с международными террористическими организациями, которые оказали им сопротивление при задержании.

Об этом сообщает в среду, 19 апреля, информационное агентство РИА Новости.

По данным источника, уроженцы Средней Азии 1991-го и 1987 годов рождения были связными у вербовщиков международных террористов: они интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершать террористические акты на территории России.

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет. Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.