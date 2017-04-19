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Сотрудники ФСБ уничтожили двух человек, готовивших теракты в России

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 14:50 блог версия для печати фото
Сотрудники ФСБ уничтожили двух человек, готовивших теракты в России

Сотрудники ФСБ Владимирской области ликвидировали двух человек, подозреваемых в связях с международными террористическими организациями, которые оказали им сопротивление при задержании.

Об этом сообщает в среду, 19 апреля, информационное агентство РИА Новости.

По данным источника, уроженцы Средней Азии 1991-го и 1987 годов рождения были связными у вербовщиков международных террористов: они интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершать террористические акты на территории России.

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет. Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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