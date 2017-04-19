Заместитель мэра Мадрида провел мероприятие в честь террористов ХАМАС

Заместитель мэра Мадрида Маурисио Вальенте провел в здании муниципалитета мероприятие под названием "Международный день палестинских узников", посвященное террористам ХАМАС и других палестинских группировок, которые отбывают срок в израильских тюрьмах.

Об этом вечере, состоявшемся в минувший понедельник, и вызвавшем возмущение еврейской общины Испании, пишет 19 апреля ежедневное издание Libertad.

На плакате, рекламирующем мероприятие, было указано, что Маурисио Вальенте, депутат от ультралевой партии Izquerda Unida и "эксперт по правам человека", произнесет вступительную речь.

Еще одним оратором, выступившим на данном мероприятии, стал тележурналист Мусаб Мухаммад Нимр Башир, 36-летний уроженец сектора Газа и "бывший политзаключенный". Этот деятель откровенно признался, что в 2007 году использовал свой пост в организации "Врачи без границ" для заговора с целью убийства одного из израильских политиков. Его сообщниками были террористы Народного фронта освобождения Палестины.

Третий выступающий, Ана Санчес де Мера, презентовал себя как активиста движения BDS, ратующего за бойкот Израиля.