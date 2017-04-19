Компания Иванки Трамп завоевывает мир: получено разрешение на торговлю в Китае

Ivanka Trump Marks LLC, компания, принадлежащая дочери президента США, которая сегодня занимает один из важных постов в Белом доме, получила предварительное разрешение Пекина на три новых торговых знака для продажи товаров в Китае.

Об этом сообщает 19 февраля газета The New York Times.

Разрешение Пекина было получено 6 апреля, когда проходил ужин в резиденции президента США Дональда Трампа, где присутствовали сама Иванка, ее муж Джаред Кушнер, а также председатель КНР Си Цзиньпин, уточняет издание "Газета.Ру" со ссылкой на новостное агентство The Associated Press. В статье также сообщается, что после победы Трампа на выборах компания его дочери подала заявки на новые торговые марки на Филиппинах, в Пуэрто-Рико, Канаде и США.