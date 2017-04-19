Назарбаев запретит женщинам одеваться в черное: "Казахстан должен быть светским"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в ходе выступления на встрече с представителями Духовного управления мусульман о необходимости законодательно запретить жительницам страны в нетраурное время одеваться полностью в черную одежду.

Об этом сообщается в среду, 19 апреля, на официальном сайте президента республики.

"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Мы недопустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего", – утверждал Назарбаев.

По мнению президента, количество казахстанских девушек, которые "полностью покрывают себя черными одеяниями" и молодых людей, "отпускающих бороду и подрезающих брюки" увеличивается из-за непросвещенности молодого поколения: "Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу".

Президент республики напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде женщин, отметив, что между черным одеянием и религией отсутствует связь. "Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Мы недопустим этого", — заявил он.

Вместе с тем Назарбаев настаивает на необходимости продвижения патриотического воспитания в деятельности имамов: "Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера. Мы должны двигаться навстречу цивилизованному миру, открывать для себя науку и знания. Вплоть до XVIII-XIX веков мусульманский мир был лидером во всем мире. Он был источником науки, родиной философов, врачей и писателей. Сейчас мы утратили лидирующие позиции в этих вопросах", – посетовал президент.

Ранее на это неделе стало известно, что президент Казахстана планирует перевести страну на латинский шрифт. В статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", которую опубликовала накануне газета "Егемен Казахстан" Назарбаев предложил разработать стандарт казахского алфавита на основе латинской графики до конца 2017 года.

"Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита", – говорится в статье Назарбаева.