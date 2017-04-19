В КНДР показали видео, имитирующее ракетный удар по США

В Северной Корее, на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, показали видеоролик, изображающий имитацию ракетного удара по США, сообщает РИА Новости.

Видеоролик демонстрирует пуск новой баллистической ракеты, которая пересекает океан и наносит удар по американскому городу. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

Показ фильма состоялся после военного парада, на котором была продемонстрирована, как было заявлено, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Напомним, за последнее время сильно усилилось напряжение в отношениях между Западом и КНДР. На Западе допускают, что в ближайшее время северокорейские вооруженные силы могут провести шестые ядерные испытания. Власти США заявляли, что "не исключают ни одного из возможных сценариев для того, что остановить ядерную программу Северной Кореи". При этом руководство КНДР грозилось развязать войну в случае агрессии со стороны США.





