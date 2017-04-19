Отчет Медведева в Госдуме: "Борьба как в любой президентской гонке будет серьезной"

Запрос общества на стабильность и развитие сохранится во время избирательной кампании перед выборами президента РФ в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета в Госдуме, отметив, что борьба будет серьезной, но ее нужно вести без конфликтов и популизма.

Об этом пишет в среду, 19 апреля, информационное агентство ТАСС.

"Люди проголосовали на парламентских выборах 2016 года за стабильность и в то же время – за развитие, за то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше. В этом – главный политический запрос общества сегодня. Уверен, он сохранится и в предстоящей президентской кампании. Борьба как в любой президентской гонке будет серьезной. Но мы с вами никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем", – цитирует издание слова премьера, рейтинг которого резко снизился после того, как 9 млн россиян просмотрели на YouTube фильм Навального "Он вам не Димон".

"Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хотят изолировать и ослабить нашу страну", – эти слова стали косвенным ответом главы правительства на обвинения в коррупции.