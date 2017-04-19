Конверт из Грозного с белым порошком доставлен в редакцию "Новой газеты"

Утром в среду, 19 апреля, в редакцию "Новой газеты" был доставлен конверт с надписью "Грозный" без обратного адреса, в котором находился белый порошок неизвестного происхождения.

Адресатом был указан главред издания, сообщается на сайте "Новой газеты". В настоящее время в здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиция.

Напомним, что 13 апреля "Новая газета" опубликовала заявление в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими в адрес редакции. После выхода двух статей о преследованиях, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальных связях, в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей 24 вирдов – религиозных общин Чечни. По результатам этого собрания была принята резолюция, второй пункт которой редакция газеты расценила как открытый призыв к расправе над журналистами.

Результаты расследования "Новой газеты" и последовавшие за ним новые публикации, в том числе в западных СМИ, свидетельствуют о том, что в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2016 года власти Чечни начали помещать гомосексуалистов.

Согласно данным источников "Новой", за последние полгода были задержаны не менее 100 человек. Известны имена троих погибших, но источники в официальных структурах Чечни и местные ЛГБТ-активисты утверждают, что жертв гораздо больше.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы проверят информацию о репрессиях в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

8 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов официально обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет РФ начать расследование приведенных "Новой" фактов. 11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СК РФ Александра Бастрыкина незаконным.