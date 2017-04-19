19 апреля 2017 г.
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В мире

Трамп распорядился рассмотреть ослабление антииранских санкций, связанных с ядерной программой

время публикации: 07:37 | последнее обновление: 07:37 блог версия для печати

Президент США Дональд Трамп поручил специальному межведомственному управлению, возглавляемому Советом национальной безопасности, изучить, отвечает ли ослабление санкций против Ирана, связанных с ядерной программой, интересам США в сфере безопасности.

О распоряжении президента объявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, отметив, что на текущий момент Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерного соглашения от 2015 года, подписанного Тегераном со странами "Большой Шестерки".

При этом Тиллерсон подчеркнул, что Иран по-прежнему остается крупнейшим спонсором международного терроризма.

Как сообщает агентство Reuters, Тиллерсон уведомил спикера Сената Пола Райана о выполнении Ираном своих обязательств и о распоряжении президента.

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