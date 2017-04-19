Автокатастрофа в Индии: множество погибших

Не менее 44 человек погибли в результате ДТП, происшедшего в среду в индийском городе Шимла, административном центре северного штата Химачал-Прадеш, где частный автобус из Уттаракханда упал в реку Тонс, приток Ямуны, с высоты 250 м.

Об этом сообщает 19 апреля издание Indian Express.

В числе погибших – трое детей и десять женщин. На месте трагедии работвют сорок спасательных отрядов.

По сведениям официальных источников, всего в автобусе находились 56 человек, по другим данным – 46. Причины катастрофы остаются пока не ясными.

МИД Израиля проверяет, нет ли среди пострадавших израильтян.

Информация уточняется.

По официальной статистике, ежедневно на дорогах Индии гибнет около 400 человек, за год - около 150.000.