19 апреля 2017 г.
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В мире

Автокатастрофа в Индии: множество погибших

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Автокатастрофа в Индии: множество погибших

Не менее 44 человек погибли в результате ДТП, происшедшего в среду в индийском городе Шимла, административном центре северного штата Химачал-Прадеш, где частный автобус из Уттаракханда упал в реку Тонс, приток Ямуны, с высоты 250 м.

Об этом сообщает 19 апреля издание Indian Express.

В числе погибших – трое детей и десять женщин. На месте трагедии работвют сорок спасательных отрядов.

По сведениям официальных источников, всего в автобусе находились 56 человек, по другим данным – 46. Причины катастрофы остаются пока не ясными.

МИД Израиля проверяет, нет ли среди пострадавших израильтян.

Информация уточняется.

По официальной статистике, ежедневно на дорогах Индии гибнет около 400 человек, за год - около 150.000.

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// NEWSru.co.il // В мире // 19 апреля 2017 г.
В Индии упал в реку автобус: погибли 44 человека







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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