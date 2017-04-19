В Черном море затонул сухогруз, на борту которого находились 12 человек

Во время сильного шторма в Керченском проливе потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". На борту судна находились 12 человек. Одного из членов экипажа удалось вытащить из воды, над спасением еще четырех человек службы работают в настоящее время. Судьба семерых членов экипажа остается неизвестной, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о том, что выжил только один человек. Позже с воздуха в акватории увидели еще четырех членов экипажа "Героев Арсенала".

"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", - цитирует "Интерфакс" начальника пресс-службы крымского управления МЧС Владимира Иванова.

В акватории также обнаружена спасательная шлюпка, на которой моряки эвакуировались с тонувшего судна.

По данным "Интерфакса", на борту сухогруза находились 9 россиян, двое граждан Украины и один гражданин Грузии.

На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.