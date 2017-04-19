Суд ООН принял сторону крымских татар: Россию обязали восстановить Меджлис

Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины в рамках поданного в январе этого года иска, требующего установления обеспечительных мер в отношении России, которую истец обвиняет в совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Об этом сообщает в среду, 19 апреля, новостное агентство Reuters.

Данное исковое заявление было подано в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первые открытые слушания состоялись 6 марта и продолжались четыре дня: два дня выступали украинские представители, два – российские, напоминает портал РБК.

Украинская сторона также просила суд на время рассмотрения дела принять в отношении России "временные меры": ввести судебный запрет на те же действия, против которых Киев и подает иск, то есть запретить России материально поддерживать ДНР и ЛНР, восстановить контроль Украины над границей, отказаться от притеснения татар и украинцев в Крыму.

Решение суда по обеспечительным (временным) мерам 19 апреля огласил президент Международного суда ООН Ронни Абрагам. Согласно вердикту суда, Россия должна отказаться от посяягательств на право крымских татар сохранить их представительские институты, включая Меджлис.

Напомним, что Меджлис крымско-татарского народа был признан Верховным судом России экстремистской организацией в сентябре 2016 года.

Российские власти также должны обеспечить право этнических украинцев на образование, заявил судья. Вынося это решение, суд принял во внимание отчеты ООН по ситуации с правами человека на Украине, в которых говорилось об исчезновении татар в Крыму и о запрете на деятельность меджлиса.