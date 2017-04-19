Twitter перенесет личные данные граждан России на российские серверы

К середине 2018 года руководство сервиса микроблогов Twitter планирует перенести персональные данные российских граждан на серверы, находящиеся на территории России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

1 сентября 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных", которые требуют локализации персональных данных на территории России. Согласно новым правилам, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В ноябре 2016 года в России была заблокирована социальная сеть LinkedIn в связи с отказом руководства сети следовать закону о локализации персональных данных на территории РФ.





