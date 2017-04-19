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В мире

Трамп распорядился пересмотреть программу выдачи рабочих виз

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Дональд Трамп c распоряжением по рабочим визам. Кеноша, 18 апреля 2017 года

В рамках кампании "Америка прежде всего" президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу выдачи в США рабочих виз H-1B, предназначенных для иностранцев, поступающих на работу в американские компании, сообщает Reuters.

По данным Reuters, президентский указ в частности нацелен на то, чтобы ограничить выдачу виз H-1B только высококвалифицированным работникам.

Президент Трамп объявил о подписании указа в ходе визита в главный офис Snap-On Inc., завода в Висконсине по производству рабочих инструментов.

Ранее американский президент обещал провести ряд реформ в области иммиграционной политики и в сфере поощрения американских производителей. Новый указ Трампа является еще одним шагом к сокращению числа иностранных работников, которых нанимают американские компании. В начале марта администрация Трампа распорядилась временно приостановить ускоренный процесс выдачи виз H-1B. Ускоренный процесс обработки заявления на выдачу визы занимает 15 дней, тогда как обычный период рассмотрения заявления может длиться несколько месяцев.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2017 г.
Трамп намерен внести изменения в программу выдачи рабочих виз, чтобы дать работу американцам
// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2017 г.
США прекращают ускоренную выдачу виз для работников хайтека







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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