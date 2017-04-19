Трамп распорядился пересмотреть программу выдачи рабочих виз

В рамках кампании "Америка прежде всего" президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу выдачи в США рабочих виз H-1B, предназначенных для иностранцев, поступающих на работу в американские компании, сообщает Reuters.

По данным Reuters, президентский указ в частности нацелен на то, чтобы ограничить выдачу виз H-1B только высококвалифицированным работникам.

Президент Трамп объявил о подписании указа в ходе визита в главный офис Snap-On Inc., завода в Висконсине по производству рабочих инструментов.

Ранее американский президент обещал провести ряд реформ в области иммиграционной политики и в сфере поощрения американских производителей. Новый указ Трампа является еще одним шагом к сокращению числа иностранных работников, которых нанимают американские компании. В начале марта администрация Трампа распорядилась временно приостановить ускоренный процесс выдачи виз H-1B. Ускоренный процесс обработки заявления на выдачу визы занимает 15 дней, тогда как обычный период рассмотрения заявления может длиться несколько месяцев.