В Конго обнаружены 17 братских могил: ООН грозит правительству судом в Гааге

Следователи ООН обнаружили 17 ранее не известных массовых захоронений в центральной части Демократической Республики Конго и собрали свидетельства изнасилований и убийств, совершенных военными.

Зейд Раад Аль Хусейн, возглавляющий Совет ООН по правам человека, заявил, что если правительство страны не проведет расследование этих преступлений, ими займется Международный уголовный суд в Гааге, пишет в среду, 19 апреля, информационное агентство Reuters.

Конголезское правительство, которое систематически отрицает военные преступления, совершенные его солдатами, уже заявило, что возбудит расследование лишь в том случае, если будут представлены неоспоримые свидетельства совершения преступлений.

Восстание Камуины Нсапу, вспыхнувшее в июле прошлого года, является серьезной угрозой для президента Жозефа Кабилы, чье решение остаться у власти после истечения срока его мандата в декабре вызвало волну насилия в этой центральноафриканской стране..

На прошлой неделе конголезское правительство сообщило, что вернуло тело Нсапу его родным, что было одним из гланых требований повстанцев. Однако пока не ясноо, способен ли этот жест стабилизировать ситуацию в стране после массовых убийств.