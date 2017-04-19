19 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:04 В Конго обнаружены 17 братских могил: ООН грозит правительству судом в Гааге
16:29 Злоумышленник, планировавший теракт во Франции, разыскивался также властями Бельгии
15:41 Автокатастрофа в Индии: множество погибших
15:00 Конверт из Грозного с белым порошком доставлен в редакцию "Новой газеты"
14:50 Сотрудники ФСБ уничтожили двух человек, готовивших теракты в России
14:42 Заместитель мэра Мадрида провел мероприятие в честь террористов ХАМАС
13:41 "Армада" ВМФ США, которую Трамп якобы направил к берегам КНДР, на самом деле двигалась в обратном направлении
13:16 В Греции разбился военный вертолет: 4 человека погибли
13:06 В Таиланде пьяных водителей приговорили к принудительным работам в моргах
12:59 Медведев о расследовании Навального: "Лживые продукты политических проходимцев"
В мире

В Конго обнаружены 17 братских могил: ООН грозит правительству судом в Гааге

время публикации: 17:04 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
В Конго обнаружены 17 братских могил: ООН грозит правительству судом в Гааге

Следователи ООН обнаружили 17 ранее не известных массовых захоронений в центральной части Демократической Республики Конго и собрали свидетельства изнасилований и убийств, совершенных военными.

Зейд Раад Аль Хусейн, возглавляющий Совет ООН по правам человека, заявил, что если правительство страны не проведет расследование этих преступлений, ими займется Международный уголовный суд в Гааге, пишет в среду, 19 апреля, информационное агентство Reuters.

Конголезское правительство, которое систематически отрицает военные преступления, совершенные его солдатами, уже заявило, что возбудит расследование лишь в том случае, если будут представлены неоспоримые свидетельства совершения преступлений.

Восстание Камуины Нсапу, вспыхнувшее в июле прошлого года, является серьезной угрозой для президента Жозефа Кабилы, чье решение остаться у власти после истечения срока его мандата в декабре вызвало волну насилия в этой центральноафриканской стране..

На прошлой неделе конголезское правительство сообщило, что вернуло тело Нсапу его родным, что было одним из гланых требований повстанцев. Однако пока не ясноо, способен ли этот жест стабилизировать ситуацию в стране после массовых убийств.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 марта 2017 г.
В Конго мятежники обезглавили 40 сотрудников полиции
// NEWSru.co.il // В мире // 14 февраля 2017 г.
Столкновения в Конго: более сотни погибших, ООН "глубоко обеспокоена"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017