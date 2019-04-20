В Подмосковье неизвестные подожгли здание йешивы "Торат хаим"

В пятницу, 19 апреля, вечером, неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России – йешивы "Торат хаим" в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова раввина йешивы Мойше Лебеля.

Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошел прямо перед началом праздника Песах.

Как уточнил раввин, сожжено хранилище с кошерным мясом. В результате инцидента пострадавших нет. На двери хранилища была нарисована свастика.

В иешиве находилось 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли для участия в пасхальном седере (ритуальной трапезе).

По словам Ольги Есауловой, пресс-секретаря главного раввина Москвы, происшествие расследуют правоохранители. "В воскресенье вечером мы сможем дать какую-то более детальную информацию", - сообщила Есаулова агентству ТАСС.

Пресс-секретарь главного раввина Москвы рассказала также, что угроз в адрес йешивы не поступало, однако в период празднования Песаха будут приняты дополнительные меры безопасности.

"Торат хаим" – высшее еврейское духовное учебное религиозное заведение, крупнейшее из еврейских учебных заведений России. Академия была основана в 1989 году раввином Моше Соловейчиком из Цюриха. В настоящее время "Торат хаим" располагается вблизи поселков Поповка и Хрипань Раменского района Московской области.





