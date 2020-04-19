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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2020 г., 09:00

В Москве умер писатель Александр Кабаков

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В Москве умер писатель Александр Кабаков

Вечером в субботу, 18 апреля, в возрасте 76 лет в Москве умер писатель Александр Кабаков.

Александр Кабаков родился в Новосибирске в семье военнослужащего Абрама Кабакова и Фриды Кабаковой (урождённой Левиной). Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета. После окончания университета работал инженером в ракетном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше.

С 1972 года начал работать журналистом в газете "Гудок". С 1988 года работал в еженедельной газете "Московские новости" обозревателем, затем заместителем главного редактора и ответственным секретарём. Повесть-антиутопия "Невозвращенец" принесла ему популярность.

С 15 сентября 1999 года вышел на работу в издательский дом "Коммерсант" на должность специального корреспондента и заведующего отделом. В этот же период Александр Кабаков был обозревателем "Столичной вечерней газеты" и заместителем главного редактора журнала "Новый очевидец".

В последние годы жизни работал главным редактором журнала "Саквояж СВ", публиковался в периодической печати как публицист и колумнист.

Кабаков написал романы "Ударом на удар", "Сочинитель", "Самозванец", "Последний герой", "Поздний гость", "Все поправимо", несколько десятков повестей и рассказов, сотни эссе и статей. В общей сложности было издано около 50 книг А.Кабакова.

Александр Кабаков был председателем жюри премии "Русский Букер-2006".

По произведениям Александра Кабакова были сняты фильмы "Десять лет без права переписки" (режиссёр В.Наумов, 1990) и "Невозвращенец" (режиссёр С.Снежкин, 1991).

Книги Кабакова издавались во многих странах мира, в том числе в США, Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, Японии и Китае.

В 2011 году Александр Кабаков в соавторстве с Евгением Поповым издал книгу воспоминаний "Аксёнов".

Умер 18 апреля 2020 в 22:40 в Москве.

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