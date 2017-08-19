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В мире

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на прохожих в Сургуте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ.

В субботу, 19 августа, мужчина в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута, ранив несколько человек. На место сразу прибыли полицейские, нападавший пытался оказать сопротивление и был ликвидирован.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия.

Стало известно имя преступника: это 23-летний Бабичел Абдурахманов. По некоторым данным, он являлся уроженцем Северного Кавказа. Проверяется информация о возможных психических расстройствах преступника

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// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
СМИ Сургута сообщают о трех вооруженных людях в масках, нападающих на прохожих
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
Преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута







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Суббота, 19 августа 2017 г.
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