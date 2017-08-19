ИГ взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на прохожих в Сургуте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ.

В субботу, 19 августа, мужчина в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута, ранив несколько человек. На место сразу прибыли полицейские, нападавший пытался оказать сопротивление и был ликвидирован.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия.

Стало известно имя преступника: это 23-летний Бабичел Абдурахманов. По некоторым данным, он являлся уроженцем Северного Кавказа. Проверяется информация о возможных психических расстройствах преступника