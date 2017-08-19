Теракт в Барселоне. Уточненные данные, неполный список имен погибших

Испанская полиция полагает, что за организацией терактов в Каталонии стоит террористическая ячейка, в состав которой входили 12 мужчин марокканского происхождения в возрасте от 17 до 34 лет.

В последние месяцы ячейка, члены которой были завербованы в Риполле (Жирона), базировалась в одном из заброшенных домов района Альканар. В состав группы входили пятеро террористов, убитых сотрудниками полиции в ходе спецоперации в Камбрильсе, двое погибших в результате случайного взрыва в Альканаре, а также четверо задержанных за последние двое суток.

По мнению следствия, за рулем фургона, врезавшегося в толпу на бульваре Ла Рамбла находился 17-летний Муса Укабир, укравший паспорт своего брата, чтобы арендовать машину. Его брат, 28-летний Дрисс Укабир, накануне вечером сам пришел в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту. Следователи обнаружили запись в блоге Мусы Укабира, сделанную два года назад. На вопрос: "Если ты станешь королем мира, что ты сделаешь в первый же день?", Укабир ответил: "Убью неверных и оставлю только мусульман".

В настоящее время полиция разыскивает последнего из террористов группировки, находящегося в бегах – это 22-летний Юнис Абуякуб, сообщает La Vanguardia.

По состоянию на утро субботы, 19 августа, установлены личности девяти жертв теракта в Барселоне.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Франсиско Лопес Родригес, 56 лет (Испания)

Хавьер Мартинес, 3 года (Испания)

Пепита Кодина, 75 лет (Испания)

Элке Ванбокрик, 44 года (Бельгия)

Бруно Галотта, 35 лет (Италия)

Лука Руссо, 25 лет (Италия)

Джаред Такер, 42 года (США)

Сельвина Перейра, 40 лет (Аргентина)

Кармен Леопардо, 80 лет (Италия-Аргентина)



Также среди погибших – 74-летняя женщина, приехавшая в Барселону из Лиссабона (Португалия). МИД Германии сообщил о трех погибших гражданах странах, МИД Канады – об одном погибшем.

Названо имя женщины, погибшей в Камбрильсе. Это – Анна Мария Суарес, 61 год, уроженка Таррагоны.

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Полиция прибыла на место теракта только через семь минут после нападения. По мнению израильских специалистов по безопасности, медлительность правоохранительных органов позволила террористам скрыться.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Отметим, что теракт был совершен в разгар туристического сезона в Барселоне, которая является одним из наиболее привлекательных для туристов мест Европы: в течение года этот город посещают не менее 11 млн человек.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.

Следствием установлено, что эта группа джихадистов планировала еще один теракт – с применением газовых баллонов.





