В Берлине неонацисты провели марш памяти Рудольфа Гесса, "заместителя фюрера"

В субботу, 19 августа, в Берлине около 500 неонацистов вышли на марш, посвященный 30-й годовщине самоубийства бывшего заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. Они собрались возле железнодорожного вокзала в берлинском районе Шпандау, где началась акция протеста против нацистского марша.

Около 1000 полицейских находились в этом районе для того, чтобы предотвратить столкновения между этими двумя группами, сообщает радио "Свобода".

Полиция сообщила организаторам, что они могут выйти на марш, лишь отказавшись от прославления Гесса, который умер в тюрьме Шпандау. Гессу был вынесен пожизненный приговор на Нюрнбергском процессе за его роль в планировании Второй мировой войны. Он умер 17 августа 1987 года и власти государств-союзников времен Второй мировой войны постановили считать его смерть самоубийством.

Нацистские сторонники утверждают, что он был убит и организовывают ежегодные походы в его честь. Неонацистам было разрешено нести не более одного баннера на каждые 50 участников марша.

Напомним, 10 мая 1941 года Рудольф Гесс совершил (по официальной версии — втайне от нацистского руководства) перелет в Великобританию, с целью предложить британскому правительству заключить мир и совместно участвовать в войне против СССР. По указанию Уинстона Черчилля Гесс был отправлен в лондонский Тауэр, а после разгрома нацистской Германии – переведен в тюрьму Нюрнберга.

В 1945 году Гесс предстал перед Нюрнбергским процессом, став вторым в списке обвиняемых (после Геринга), и был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме Шпандау. До конца своих дней Гесс был предан Гитлеру. 17 августа 1987 93-летний Гесс был найден мертвым в беседке во дворе тюрьмы с электрическим проводом на шее.

Рудольф Гесс был похоронен на кладбище города Вунзиделя. Его могила стала местом поклонения местных неонацистов, регулярно совершавших марши к надгробию "заместителя фюрера" и проводивших на кладбище "памятные церемонии". Несмотря на официальный запрет властей Вунзиделя, изданный в 2005 году, неонацисты продолжали устаивать акции у могилы Гесса.

В 2011 году останки Рудольфа Гесса, заместителя Гитлера по партии, одного из главных немецких военных преступников, были эксгумированы и сожжены, а прах развеян.





