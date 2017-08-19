19 августа 2017 г.
последняя новость: 17:36
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:36 В Мэриленде убиты три девочки в возрасте от пяти до девяти лет
17:00 ИГ взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте
15:57 Финские следователи считают, что убийца в Турку специально атаковал женщин
15:47 По делу о теракте в Турку задержаны четверо граждан Марокко
14:58 СМИ Сургута сообщают о трех вооруженных людях в масках, нападающих на прохожих
13:57 Пожилой мужчина, обвиненный внучкой в изнасиловании, покончил с собой
13:34 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Камбрильсе
12:51 В Москве прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой
12:24 Преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута
12:02 Преподаватель престижного вуза устроила пьяный дебош на борту самолета
В мире

Финские следователи считают, что убийца в Турку специально атаковал женщин

время публикации: 15:57 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати фото
Финские следователи считают, что убийца в Турку специально атаковал женщин

18-летний гражданин Марокко, устроивший резню в центре Турку 18 августа, выбирал в качестве своих жертв женщин. Об этом заявила следователь Центрального бюро расследований Финляндии Криста Гранрот. Он успел ранить 10 человек. Две женщины, получившие тяжелые ранения, скончались.

Как сообщает "Фонтанка.fi" со ссылкой на слова представителей полиции и Центрального бюро расследований, в настоящее время по этому делу задержаны четверо подозреваемых. Все они – граждане Марокко.

По словам следователя Центрального бюро расследований, именно допрос задержанных позволил квалифицировать атаку как теракт. Сейчас полиция выясняет их причастность к убийствам и попыткам убийства в террористических целях.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
По делу о теракте в Турку задержаны четверо граждан Марокко
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
Теракт в финском городе Турку совершил 18-летний марокканец. Подробности
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Террорист, напавший на прохожих в Турку, кричал "Аллах акбар!"
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
МВД Финляндии: преступник, напавший на прохожих в Турку, скорее всего, иностранец
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракт в Турку: уточненные данные о погибших и раненых
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракт в финском городе Турку. Двое погибших, 8 раненых







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017