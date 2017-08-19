Финские следователи считают, что убийца в Турку специально атаковал женщин

18-летний гражданин Марокко, устроивший резню в центре Турку 18 августа, выбирал в качестве своих жертв женщин. Об этом заявила следователь Центрального бюро расследований Финляндии Криста Гранрот. Он успел ранить 10 человек. Две женщины, получившие тяжелые ранения, скончались.

Как сообщает "Фонтанка.fi" со ссылкой на слова представителей полиции и Центрального бюро расследований, в настоящее время по этому делу задержаны четверо подозреваемых. Все они – граждане Марокко.

По словам следователя Центрального бюро расследований, именно допрос задержанных позволил квалифицировать атаку как теракт. Сейчас полиция выясняет их причастность к убийствам и попыткам убийства в террористических целях.





