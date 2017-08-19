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В мире

В Мэриленде убиты три девочки в возрасте от пяти до девяти лет

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати

В Клинтоне, небольшом городке штата Мэриленд, убиты три девочки в возрасте от пяти до девяти лет. Их тела были обнаружены одним из взрослых членов семьи во дворе дома.

Полиция не сообщила никаких подробностей, кроме того, что все трое скончались в результате полученной травмы.

По подозрению в причастности к убийствам задержан 24-летний Антонио Уильямс, молодой человек, проживающий в соседнем доме. Две из трех человек прилетели в Мэриленд из Ньюарка на каникулы.

Полиция подчеркивает, что Клинтон считает тихим и не криминальным местом, где редко происходит что-либо серьезное. Имена девочек, а также подробности дела пока не разрешены к публикации.

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