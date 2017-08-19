Умер известный американский политтехнолог Артур Финкельштейн, бывший советник Нетаниягу

Известный американский политтехнолог Артур Финкельштейн ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он был советником Биньямина Нетаниягу во время выборов 1996 года. Тогда Нетаниягу одержал победу и занял пост премьер-министра Израиля.

Финкельштейн был консультантом Республиканской партии США. В Израиле он консультировал также Ариэля Шарона и Авигдора Либермана.

Помимо Израиля и США, Финкельштейн работал в таких странах, как Австрия, Болгария, Чехия, Албания, Венгрия, Украина.

Согласно сообщению пресс-службы Биньямина Нетаниягу, главы правительства выразил соболезнования по поводу смерти Артура Финкельштейна.

"Артур был верным другом, профессионалом, глубоко приверженным государству Израиль", – написал премьер-министр в письме семье Финкельштейн.