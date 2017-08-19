Пожилой мужчина, обвиненный внучкой в изнасиловании, покончил с собой

После того, как 17-летняя британка Меган Моррисон рассказала полиции о том, что в возрасте от восьми до десяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного деда, Малькольма Харрисона, в отношении 74-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, сообщает The Sun.

Через пять дней после начала судебного разбирательства в уголовном суде присяжных в Дерби Харрисон, отрицавший все обвинения, был найден мертвым. Накануне он сказал своей жене Вивьен, что не хочет оказаться в тюрьме.

В настоящее время 62-летняя Вивьен обвиняет в самоубийстве мужа свою внучку, Меган, утверждая, что все ее показания являются ложью. Девушка, студентка колледжа, по совместительству работающая в ресторане быстрого питания, обратилась к бабушке с открытым письмом, в котором умоляет простить ее и настаивает на том, что все ее показания – правда. Однако Вивьен заявила, что "отрекается от внучки", которая "убила своего деда".

Девушку поддерживает ее мать, 36-летняя Ванесса Уайт, которая полностью верит дочери. По словам Ванессы, Меган плакала, рассказывая ей о том, как дедушка просил ее сохранить их отношения в секрете и ни в коем случае не рассказывать о них матери.





