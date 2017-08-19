19 августа 2017 г.
последняя новость: 14:58
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:58 СМИ Сургута сообщают о трех вооруженных людях в масках, нападающих на прохожих
13:57 Пожилой мужчина, обвиненный внучкой в изнасиловании, покончил с собой
13:34 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Камбрильсе
12:51 В Москве прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой
12:24 Преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута
12:02 Преподаватель престижного вуза устроила пьяный дебош на борту самолета
10:54 Теракт в Барселоне. Уточненные данные, неполный список имен погибших
09:59 Теракт в финском городе Турку совершил 18-летний марокканец. Подробности
09:30 У берегов острова Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4
08:29 Украинский "Миротворец" назвал музыканта Алексея Кортнева "пособником оккупантов"
В мире

Пожилой мужчина, обвиненный внучкой в изнасиловании, покончил с собой

время публикации: 13:57 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Пожилой мужчина, обвиненный внучкой в изнасиловании, покончил с собой

После того, как 17-летняя британка Меган Моррисон рассказала полиции о том, что в возрасте от восьми до десяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного деда, Малькольма Харрисона, в отношении 74-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, сообщает The Sun.

Через пять дней после начала судебного разбирательства в уголовном суде присяжных в Дерби Харрисон, отрицавший все обвинения, был найден мертвым. Накануне он сказал своей жене Вивьен, что не хочет оказаться в тюрьме.

В настоящее время 62-летняя Вивьен обвиняет в самоубийстве мужа свою внучку, Меган, утверждая, что все ее показания являются ложью. Девушка, студентка колледжа, по совместительству работающая в ресторане быстрого питания, обратилась к бабушке с открытым письмом, в котором умоляет простить ее и настаивает на том, что все ее показания – правда. Однако Вивьен заявила, что "отрекается от внучки", которая "убила своего деда".

Девушку поддерживает ее мать, 36-летняя Ванесса Уайт, которая полностью верит дочери. По словам Ванессы, Меган плакала, рассказывая ей о том, как дедушка просил ее сохранить их отношения в секрете и ни в коем случае не рассказывать о них матери.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
В Индии родила 10-летняя жертва изнасилования, которой суд не позволил сделать аборт
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2017 г.
Еще одна женщина заявила, что в школьном возрасте была изнасилована Романом Полански
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
Подозреваемый в попытке изнасилования был задержан через пять лет благодаря ДНК
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 августа 2017 г.
В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион по дзюдо, подозреваемый в педофилии







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017