"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Камбрильсе

Террористическая организация "Исламское государство" заявила о своей ответственности за нападение в Камбрильсе. При этом испанская полиция пока не сообщала о том, что в ходе следствия обнаружены какие-либо доказательства связи ИГ с террористами, осуществившими теракты в Каталонии.

Напомним, в ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов.

В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов. Одна из пострадавших, 61-летняя женщина, позднее скончалась в больнице. Названо имя женщины, погибшей в Камбрильсе. Это – Анна Мария Суарес, 61 год, уроженка Таррагоны.

Ранее ИГ заявила о своей ответственности за теракт в Барселоне, в результате которого погибли 14 человек.