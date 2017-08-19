19 августа 2017 г.
последняя новость: 14:58
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:58 СМИ Сургута сообщают о трех вооруженных людях в масках, нападающих на прохожих
13:57 Пожилой мужчина, обвиненный внучкой в изнасиловании, покончил с собой
13:34 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Камбрильсе
12:51 В Москве прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой
12:24 Преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута
12:02 Преподаватель престижного вуза устроила пьяный дебош на борту самолета
10:54 Теракт в Барселоне. Уточненные данные, неполный список имен погибших
09:59 Теракт в финском городе Турку совершил 18-летний марокканец. Подробности
09:30 У берегов острова Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4
08:29 Украинский "Миротворец" назвал музыканта Алексея Кортнева "пособником оккупантов"
В мире

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Камбрильсе

время публикации: 13:34 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати фото
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Камбрильсе

Террористическая организация "Исламское государство" заявила о своей ответственности за нападение в Камбрильсе. При этом испанская полиция пока не сообщала о том, что в ходе следствия обнаружены какие-либо доказательства связи ИГ с террористами, осуществившими теракты в Каталонии.

Напомним, в ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов.

В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов. Одна из пострадавших, 61-летняя женщина, позднее скончалась в больнице. Названо имя женщины, погибшей в Камбрильсе. Это – Анна Мария Суарес, 61 год, уроженка Таррагоны.

Ранее ИГ заявила о своей ответственности за теракт в Барселоне, в результате которого погибли 14 человек.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
Теракт в Барселоне. Уточненные данные, неполный список имен погибших
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
El Mundo: установлены личности нескольких жертв теракта в Барселоне
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Опубликовано имя владельца машины, убитого террористами на выезде из Барселоны
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракты в Каталонии совершила группа боевиков марокканского происхождения
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Начата публикация данных о жертвах терактов в Каталонии
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Уточнение о попытке теракта около Барселоны: водитель был убит до наезда на полицейских
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 августа 2017 г.
Консул Израиля в Барселоне: в местных больницах нет израильтян, пострадавших в теракте
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Полицейская операция к югу от Барселоны, ликвидированы предполагаемые террористы
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Полиция Барселоны: поиск исполнителя теракта в центре города продолжается
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Автомобильный теракт в Барселоне, многочисленные жертвы







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017