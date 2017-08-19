Украинский "Миротворец" назвал музыканта Алексея Кортнева "пособником оккупантов"

Российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай", Алексей Кортнев внесен в базу преступников украинского центра "Миротворец". Об этом сообщает "Обозреватель".

Сайт "Миротворец" позиционирует себя как "центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

"Миротворец" утверждает, что Кортнев является "пособником российских оккупантов", а также выступает в средствах массовой информации с поддержкой аннексии Россией украинского полуострова Крым. В "Миротворце" также напомнили его резонансные заявление об Украине.

"На Майдане, на мой взгляд, произошло нечто, что можно называть как революцией, так и государственным переворотом — я не вижу большой разницы между этими терминами, поскольку слабо образован в этой области. Мне кажется, что любая революция совершается в интересах определённой группы населения. Никогда не бывает так, чтобы она была выгодна и хороша для всех людей, живущих в стране", - говорил Алексей Кортнев 13 мая 2014 года.