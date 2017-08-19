Преподаватель престижного вуза устроила пьяный дебош на борту самолета

Поведение 30-летней Мегны Кумар, вылетавшей из лондонского аэропорта Хитроу в Монреаль, стало причиной переполоха на борту лайнера компании British Airways.

Кумар, которая, как сообщает Daily Mail, в ближайшее время должна начать работу в университете Дарема, одном из самых престижных британских вузов, в качестве преподавателя юриспруденции, находилась в состоянии алкогольного опьянения во время посадки на борт самолета.

Едва усевшись в кресло, она заснула, а когда проснулась, то отказалась пристегивать ремень безопасности, поскольку решила, что лайнер уже приземлился в Канаде. Мегна настолько возмутилась, когда бортпроводница попросила ее пристегнуться и оставаться на месте, что стала кричать и ругаться.

Капитан корабля принял решение отложить вылет из-за действий неадекватной пассажирки. Сгласно решению суда, Мегна Кумар запрещено летать British Airways в ближайшие два года, также ей предстоит выплатить штраф в размере 4500 фунтов.

Сама Мегна Кумар утверждает, что выпила перед полетом не больше двух рюмок водки, и то лишь для того, чтобы справиться с волнением.





