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Террористы намеревались осуществить теракт в храме Святого Семейства

время публикации: 20:30 | последнее обновление: 20:44 блог версия для печати фото
Террористы намеревались осуществить теракт в храме Святого Семейства

Террористы, осуществившие теракт в Барселоне, планировали совершить три теракта одновременно: на бульваре Ла Рамбла, в храме Святого Семейства и, предположительно, на территории морского порта, сообщает El Espanol.

По мнению полиции, террористам помешало то, что накануне назначенного дня взрывчатка, заготовленная ими, взорвалась на их тайной квартире в Альканаре. Двое террористов погибли.

В результате теракта на бульваре Ла Рамбла погибли 14 человек, 130 получили ранения. Полиция подчеркивает, что в случае атаки на церковь Святого Семейства жертв могло быть еще больше.

Знаменитый храм Святого Семейства, построенный по проекту великого испанского архитектора Антонио Гауди, расположен в районе Эшампле и считается главной достопримечательностью и символом Барселоны. Собор ежедневно посещают тысячи верующих и туристов, только в минувшем году храм посетили не менее 4 млн человек.

Испанская полиция полагает, что за организацией терактов в Каталонии стоит террористическая ячейка, в состав которой входили 12 мужчин марокканского происхождения в возрасте от 17 до 34 лет.

В последние месяцы ячейка, члены которой были завербованы в Риполле (Жирона), базировалась в одном из заброшенных домов района Альканар. В состав группы входили пятеро террористов, убитых сотрудниками полиции в ходе спецоперации в Камбрильсе, двое погибших в результате случайного взрыва в Альканаре, а также четверо задержанных за последние двое суток.



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