Преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута

В субботу, 19 августа, в Сургуте, неизвестный мужчина в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих, ранив несколько человек.

Инцидент произошел в центре города, сообщает РИА Новости. На место сразу прибыли полицейские, нападавший пытался оказать сопротивление и был ликвидирован.

По данным следствия, пострадали 8 человек, все они госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

О случившемся доложено губернатору региона Наталье Комаровой.

Следователи и криминалисты регионального управления следственного комитета работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства нападения. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".





