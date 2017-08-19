СМИ Сургута сообщают о трех вооруженных людях в масках, нападающих на прохожих

В субботу, 19 августа, в Сургуте, неизвестный мужчина в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих, ранив несколько человек. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия.

Стало известно имя преступника: это 23-летний Бабичел Абдурахманов. По некоторым данным, он являлся уроженцем Северного Кавказа. Проверяется информация о возможных психических расстройствах преступника, сообщает "Газета.ру".

В то же время на сайте телерадиокомпании "Сургутинтерновости" появилась информация о троих вооруженных людях в масках, нападающих на прохожих в Сургуте.

Согласно этим данным, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в магазине "Северный", напали с топором на женщину у банкомата. Есть сообщения о стрельбе в нескольких районах города.

В городе введен план-перехват. Жителей просят без надобности не выходить из дома. Официальной информации о случившемся пока не поступала.





