19 августа 2017 г.
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:59 Теракт в финском городе Турку совершен иммигрантом. Подробности
09:30 У берегов острова Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4
08:29 Украинский "Миротворец" назвал музыканта Алексея Кортнева "пособником оккупантов"
06:30 Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Израиль в предательстве за позицию по Собибору
22:30 Главный подозреваемый в барселонском теракте был убит полицией минувшей ночью
20:51 Террорист, напавший на прохожих в Турку, кричал "Аллах акбар!"
20:36 El Mundo: установлены личности нескольких жертв теракта в Барселоне
20:01 МВД Финляндии: преступник, напавший на прохожих в Турку, скорее всего, иностранец
19:35 Теракт в Турку: уточненные данные о погибших и раненых
18:56 Опубликованы фотографии четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Каталонии
В мире

Теракт в финском городе Турку совершен иммигрантом. Подробности

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Теракт в Турку. Подробности
Теракт в Турку. Подробности
Теракт в Турку. Подробности

В финском городе Турку в пятницу, 18 августа, молодой мужчина восточной внешности, вооруженный 20-сантиметровым ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори. В результате нападения два человека погибли, 8 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Финская полиция произвела обыск в одном из домов, расположенном в Вариссо, пригороде Турку, где проживают, преимущественно, иммигранты. По словам представителя пресс-службы полиции, личность нападавшего установлена, однако эти сведения пока не обнародованы. Обнаружен также автомобиль Fiat Ducato, принадлежащий нападавшему, сообщает финская Ilta-Sanomat.

Как сообщает Daily Mail, среди раненых оказался 45-летний Хасан Забье, гражданин Швеции, прибывший в Турку на экскурсию. Пока Забье пытался помочь женщине, получившей тяжелые ранение и скончавшейся у него на руках, преступник несколько раз ударил его ножом. Мужчина получил ранения шеи, груди и рук. По словам шведского туриста, нападавший выкрикивал: "Аллах акбар!".

По свидетельствам очевидцев, в момент происшествия на площади Кауппатори было 50-60 человек. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал прохожих, нанося удары направо и налево. В частности, он ударил ножом женщину, катившую детскую коляску. Несколько человек попытались остановить его.

Начальник полиции Турку Сеппо Колемайнен сказал, что в настоящее время нападение не рассматривается как связанное с террором, однако такой мотив нельзя исключать.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Террорист, напавший на прохожих в Турку, кричал "Аллах акбар!"
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
МВД Финляндии: преступник, напавший на прохожих в Турку, скорее всего, иностранец
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракт в Турку: уточненные данные о погибших и раненых
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракт в финском городе Турку. Двое погибших, 8 раненых







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017