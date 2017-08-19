Теракт в финском городе Турку совершен иммигрантом. Подробности

В финском городе Турку в пятницу, 18 августа, молодой мужчина восточной внешности, вооруженный 20-сантиметровым ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори. В результате нападения два человека погибли, 8 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Финская полиция произвела обыск в одном из домов, расположенном в Вариссо, пригороде Турку, где проживают, преимущественно, иммигранты. По словам представителя пресс-службы полиции, личность нападавшего установлена, однако эти сведения пока не обнародованы. Обнаружен также автомобиль Fiat Ducato, принадлежащий нападавшему, сообщает финская Ilta-Sanomat.

Как сообщает Daily Mail, среди раненых оказался 45-летний Хасан Забье, гражданин Швеции, прибывший в Турку на экскурсию. Пока Забье пытался помочь женщине, получившей тяжелые ранение и скончавшейся у него на руках, преступник несколько раз ударил его ножом. Мужчина получил ранения шеи, груди и рук. По словам шведского туриста, нападавший выкрикивал: "Аллах акбар!".

По свидетельствам очевидцев, в момент происшествия на площади Кауппатори было 50-60 человек. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал прохожих, нанося удары направо и налево. В частности, он ударил ножом женщину, катившую детскую коляску. Несколько человек попытались остановить его.

Начальник полиции Турку Сеппо Колемайнен сказал, что в настоящее время нападение не рассматривается как связанное с террором, однако такой мотив нельзя исключать.



