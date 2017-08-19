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В мире

По делу о теракте в Турку задержаны четверо граждан Марокко

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 16:03 блог версия для печати фото
Флаг с гербом города Турку

В субботу, 19 августа, финская полиция заявила, что теракт в Турку совершил 18-летний гражданин Марокко.

Преступник, вооруженный 20-сантиметровым ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори в городе Турку. В результате нападения два человека погибли, 8 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Нападавший был ранен в ногу и задержан полицией.

По предварительным оценкам, 18-летний преступник приехал в Финляндию весной 2016 года. Полиция не комментирует, получил ли он отказ Миграционной службы, но подтверждает, что он был в процессе поиска убежища. Допросить его пока не удалось, так как он не хочет говорить. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, но его жизнь вне опасности.

Как сообщает "Фонтанка.fi" со ссылкой на слова представителей полиции и Центрального бюро расследований, в настоящее время по этому делу задержаны четверо подозреваемых. Все они – граждане Марокко.

По словам следователя Центрального бюро расследований, именно допрос задержанных позволил квалифицировать атаку как теракт. Сейчас полиция выясняет их причастность к убийствам и попыткам убийства в террористических целях.

Один из подозреваемых был задержан в центре для просителей политического убежища в Финляндии.

На данный момент нельзя сказать, что атака в Турку связана с терактом в Барселоне, который также совершили выходцы из Марокко. Расследование ведется под контролем Центрального бюро расследований Финляндии совместно с Европолом, задействованы также таможня и погранохрана.

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