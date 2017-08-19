В Москве прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой

В субботу, 19 августа, поклонники творчества Веры Глаголевой простились с актрисой. У входа в Центральный дом кино, где проходило прощание, собрались несколько сотен человек с цветами в руках, сообщает РИА Новости.

Вера Глаголева скончалась 16 августа, в Германии, после продолжительной болезни. Ей был 61 год.

Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в картинах "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана" и других.

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. Играла в антрепризных спектаклях "Русская рулетка. Женский вариант" (антреприза "Аметист"), "Поза эмигранта" (антреприза Леонида Трушкина в Театре Антона Чехова).

Руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".