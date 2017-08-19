Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Израиль в предательстве за позицию по Собибору

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" (передача "60 минут", начиная с 1:28) вечером в пятницу, 18 августа, заявила, что позиция Израиля, который не возражал против отказа Польши пустить Россию к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор, граничит с историческим предательством, сообщает РИА Новости.

Захарова заявила: "Советская армия, Красная армия, люди, которые отдали миллионы жизней за то, чтобы узники концлагерей были освобождены, для того, чтобы освободить эти же страны Европы... это доказывать никому не надо... Мы можем сколько угодно об этом спорить. Но есть Нюрнберг, и есть его документы, которые признаны всеми... И именно их пересматривать запрещено, потому что это является преступлением. И вот люди, потомки, а во многом даже живые люди, которые помнят войну, которые сами принимали участие в боевых действиях, которые были в эвакуации, которые работали в тылу, на военных заводах... Этим людям отказано в том, чтобы участвовать в работе комиссии по подготовке этого мероприятия".

Далее она сказала: "Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в своем личном качестве, для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", – сказала Захарова (после этого заявления зал аплодировал).

"Почему вот так, спустя 70 лет, можете предать память тех, кто спасал вас, ваших отцов, дедов, матерей... кто спасал вас? Вот так, на один раз, взять и предать. Я считаю, еще раз говорю, моя личная позиция: я считаю, что это предательство", – завершила Захарова свое выступление.

Ранее МИД России вызвал послов трех стран, в том числе Израиля, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 17 августа назвала отказ в присоединении России к обновлению мемориала "аморальным с точки зрения исторической правды".

Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. План, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле 2017 года Варшава заявила, что на заседании международного управляющего комитета проекта было решено отказаться от сотрудничества с Москвой. Хотя приглашение россиянам на торжественное мероприятие при этом отозвано не было.

Захарова, в своем выступлении на российском ТВ, пояснила, что ее возмутило то, что Израиль не выступил с заявлением по поводу своей позиции по этому вопросу. При этом она отметила "тонкокожесть" тех, кто не поддержал Россию (не называя конкретные страны), когда речь идет об их безопасности и исторической памяти.

Менее чем за полтора года существования, с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года, в лагере "Собибор" были убиты около 250 тысяч евреев. 14 октября 1943-го в "Собиборе" произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти. Руководил восставшими офицер Красной армии Александр Аронович Печерский (умер в 1990 году).

Восстание в Собиборе явилось единственным удачным лагерным восстанием за все годы Второй мировой войны. Сразу после побега заключенных лагерь был закрыт и стерт с лица земли. На его месте немцы вспахали землю, засадили ее капустой и картофелем. Красная армия не освобождала узников "Собибора", она вошла на территорию бывшего лагеря смерти только летом 1944 года.

В июле 44-го советские войска первыми достигли основных нацистских лагерей, подойдя в июле 1944 года к Майданеку, расположенному возле польского города Люблин. Захваченные врасплох таким быстрым наступлением советских войск гитлеровцы попытались скрыть свидетельства массовых убийств, уничтожив лагерь. Летом 1944 года Советская Армия заняла территорию, где находились лагеря смерти Белжец, Собибор и Треблинка. В январе 1945 года советские войска освободили Освенцим, крупнейший концлагерь и лагерь смерти, пишет "Энциклопедия Холокоста".

11 апреля 1945 года американские войска освободили расположенный недалеко от Веймара (Германия) концлагерь Бухенвальд, это произошло через несколько дней после того, как нацисты начали эвакуировать лагерь. В Бухенвальде американские войска освободили более 20 тысяч узников. Также они освободили лагеря Дора-Миттельбау, Флоссенбург, Дахау и Маутхаузен. Британские войска освободили концентрационные лагеря, расположенные в северной Германии, включая Нойенгамме и Берген-Бельзен.

Израиль никогда не отрицал роли Красной армии в освобождении узников нацистских лагерей. Экспозиции иерусалимского мемориала "Яд ва-Шем" подробно рассказывают об этом. Решение об отказе от помощи России при создании мемориала на территории бывшего концлагеря "Собибор" было принято польскими властями, а не Израилем.





