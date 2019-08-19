В Киеве проходят переговоры президента Украины и премьер-министра Израиля

В понедельник, 19 августа, в Мариинском дворце в Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Официальная церемония началась в 10:30 по местному времени (совпадает с израильским).

Переговоры двух лидеров проходили за закрытыми дверями. Позже состоялась двусторонняя встреча в расширенном составе при участии министра экологии Зеэва Элькина и заместителя министра иностранных дел Ципи Хотовели.

После полудня состоялась церемония подписания украинско-израильских документов. Были подписаны: меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль, программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта на 2019-2022 годы, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции государства Израиль.

Затем Нетаниягу возложил венки к Могиле неизвестного солдата и к памятнику жертвам Голодомора в Киеве. После чего состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух государств.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в сфере безопасности и обороны. "Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это делать", – сказал он. Зеленский поблагодарил израильское руководство за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке страны и аннексии Крыма.

Далее президент Украины и глава правительства Израиля примут участие в мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Перед встречей с Зеленским Нетаниягу сообщил сопровождающим его журналистам, что в ходе визита в Киев намерен обсудить создание зоны свободной торговли между двумя странами и пенсионное соглашение, которое позволило бы израильтянам, репатриировавшимся с территории Украины, получать украинскую пенсию. Отметим, что в Израиле проживают около 400 тысяч выходцев из Украины, которые могли бы претендовать на такие пенсионные выплаты. Вопрос о пенсиях поднимался неоднократно ранее, но он так и не был решен. Нетаниягу подчеркивают, что сотни тысяч выходцев из Украины в Израиле являются связующим звеном между двумя странами, по его мнению эту связь нужно укреплять, отмечает УНИАН.

Нетаниягу также намерен предложить Зеленскому перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим.

В недавнем интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаниягу так описал цель визита в Киев: "Укрепление связей с Украиной. Я пообещал Зеленскому посетить его страну примерно в это время. Мы говорили вскоре после наших апрельских выборов, и я сказал, что через пару месяцев в Израиле завершится политический процесс. Не мог себе представить, что мы окажемся перед повторными выборами. Моя цель, которой может быть не удастся добиться в ходе этого визита, но я надеюсь, что в скором будущем – открытие посольства Украины в Иерусалиме".

Вечером 19 августа Нетаниягу планирует вернуться в Израиль.

Отметим, что темы создания зоны свободной торговли между Израилем и Украиной, а также пенсионное соглашение Биньямин Нетаниягу обсуждал, еще когда был главой оппозиции, с президентом Украины Виктором Ющенко, во время его визита в Израиль в ноябре 2007 года. Тогда говорилось о том, что данные вопросы планируется решить после введения безвизового режима между двумя странами. Такой режим был установлен с февраля 2011 года (когда Нетаниягу возглавлял правительство Израиля), и премьер-министр Украины Николай Азаров обещал решить вопрос с выплатами украинских пенсий к 2012 году.

Украинские СМИ, комментирующие визит Нетаниягу в Киев, отмечают, что премьер-министр Израиля прибыл в столицу Украины впервые за последние 20 лет, прошлый визит состоялся в марте 1999 года (тогда пост премьер-министра Израиля также занимал Биньямин Нетаниягу). Украинское издание "Обозреватель" пишет по этому поводу: "Он долго не отвечал взаимностью на многократные визиты украинских политиков и их приглашения посетить Украину даже после Революции Достоинства в Украине в 2014 году. При этом в Москву на встречи с Путиным Нетаниягу ездил регулярно, что объяснял необходимостью решать проблемы в соседней Сирии".

Израильские СМИ сообщали, что накануне выборов в Кнессет 22-го созыва Нетаниягу рассчитывает вновь встретиться с Путиным. В канцелярии главы правительства Израиля эту информацию пока не подтверждали.

В рамках предвыборной кампании на штабе партии "Ликуд" ("Мецудат Зеэв") были вывешены плакаты Биньямина Нетаниягу с мировыми лидерами, том числе гигантский плакат, на котором Нетаниягу изображен с президентом РФ Владимиром Путиным. Кампания проходит под лозунгом: "Нетаниягу. Это другая лига".

Нетаниягу и Путин встречались 12 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались трижды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года).





