Визит премьер-министра Израиля в Киев: итоги переговоров Нетаниягу и Зеленского

В понедельник, 19 августа, в Мариинском дворце в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Переговоры двух лидеров проходили за закрытыми дверями. Позже состоялась двусторонняя встреча в расширенном составе при участии министра экологии Зеэва Элькина, заместителя министра иностранных дел Ципи Хотовели и других членов делегации.

По завершении переговоров был подписан ряд украинско-израильских документов: меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль, программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта на 2019-2022 годы, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции государства Израиль.

Затем Нетаниягу возложил венки к Могиле неизвестного солдата и к памятнику жертвам Голодомора в Киеве. После чего состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух государств.

Биньямин Нетаниягу, выступая перед журналистами, отметил позитивные изменения, происходящие в настоящее время в Украине. Он пригласил Зеленского в ближайшее время посетить Иерусалим с ответным визитом. "Обе наши страны молоды, но оба наши народа древние, и отношения между нами существуют на протяжении многих веков. Еврейской общине Украины более 1300 лет, и я благодарю вас за согласие на совместный проект по развитию Умани, который очень важен как для Украины, так и для еврейского народа. Были времена, когда наши отношения были превосходными, но были и периоды невероятных катастроф. Во время Холокоста сотни тысяч евреев были убиты на территории Украины. Сегодня мы посетим Бабий Яр, где десятки тысяч евреев были убиты нацистами и их пособниками", – сказал Нетаниягу. При этом он отметил, какую важную роль сыграли выходцы из Украины в создании еврейского государства. Израильский премьер отметил, что еврейская община в Украине является четвертой по численности в Европе.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в сфере безопасности и обороны. "Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это делать", – сказал он. Зеленский поблагодарил израильское руководство за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке страны и аннексии Крыма.

Кроме того, Зеленский заявил: "В последнее время наши государства активно сотрудничают в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему". "Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", – подчеркнул президент Украины.

В ходе переговоров особое внимание было уделено торгово-экономическим связям между двумя странами. "Израиль остается одним из ключевых торговых партнеров Украины в ближневосточном регионе. Наш совокупный товарооборот превысил 1 млрд долларов США", – отметил Зеленский, выразив уверенность в том, что в скором времени следует ожидать значительный рост товарооборота благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время израильская сторона ратифицирует этот документ. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие пять лет экономика Украины будет стремительно расти, а для этого стране нужны инвестиции и технологии. "Моя цель – Украина, которая станет всемирно известным брендом всего передового, синонимом инноваций и технологий. Наша земля очень богата учеными и изобретателями, во всем мире знают возможности украинских айтишников. И мы воспользуемся опытом Израиля по внедрению инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок. Я вижу большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях", – сказал Зеленский. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, отметил: "Сегодня квинтэссенцией развития любой страны являются инновации. И Украина имеет большие таланты и возможности для этого. Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, а именно примерно с 50 тысяч украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых – с теми, кто вовлечен в сферу современных технологий... Мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашей индустрии высоких технологий, чтобы осуществлять совместные инвестиции в эту сферу в Украине. Мы не только думаем об этом, но и способствуем этому".

Как сообщает пресс-служба главы правительства Израиля, в ходе переговоров были подняты темы выплаты украинских пенсий израильтянам, репатриировавшимся из Украины. Обсуждался и вопрос о продвижении соглашения о свободной торговлю, включая сферу высоких технологий.

Президент Украины во время переговоров с премьер-министром Израиля обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. "Украина и Израиль имеют давние тесные исторические связи. Наши народы совместно пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", – цитирует заявление Зеленского его пресс-служба. "Все это – горькие моменты нашей общей истории – должно объединять нас с надеждой на светлое будущее и невозможность повторения подобных трагедий", – Владимир Зеленский.

Зеленский и Нетаниягу приняли участие в церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра. В ходе этой церемонии Нетаниягу говорил на иврите о трагедиях Холокоста и Голодомора. "Трудно поверить, что этот прекрасный лес видел кошмар, который произошел здесь. Лес молчал, весь мир видел и молчал. Бабий Яр – это бесконечная боль. В братской могиле лежат сотни тысяч евреев и неевреев. Бабий Яр – предупреждение для всего человечества", – сказал Нетаниягу. В своей речи Нетаниягу подчеркнул, что Израиль, возникший после трагедии Холокоста, стал "сильным и гордым государством". Зеленский призвал к объединению против антисемитизма, чтобы трагедия Бабьего Яра никогда не повторилась.

Во вторник, 20 августа, пройдут переговоры израильской делегации с представителями правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. На второй день визита намечены встречи с представителями хайтек-отрасли и с представителями еврейской общины Украины.

В недавнем интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаниягу так описал цель визита в Киев: "Укрепление связей с Украиной. Я пообещал Зеленскому посетить его страну примерно в это время. Мы говорили вскоре после наших апрельских выборов, и я сказал, что через пару месяцев в Израиле завершится политический процесс. Не мог себе представить, что мы окажемся перед повторными выборами. Моя цель, которой может быть не удастся добиться в ходе этого визита, но я надеюсь, что в скором будущем – открытие посольства Украины в Иерусалиме".

Отметим, что темы создания зоны свободной торговли между Израилем и Украиной, а также пенсионное соглашение Биньямин Нетаниягу обсуждал, еще когда был главой оппозиции, с президентом Украины Виктором Ющенко, во время его визита в Израиль в ноябре 2007 года. Тогда говорилось о том, что данные вопросы планируется решить после введения безвизового режима между двумя странами. Такой режим был установлен с февраля 2011 года (когда Нетаниягу возглавлял правительство Израиля), и премьер-министр Украины Николай Азаров обещал решить вопрос с выплатами украинских пенсий к 2012 году.

Украинские СМИ, комментирующие визит Нетаниягу в Киев, отмечают, что премьер-министр Израиля прибыл в столицу Украины впервые за последние 20 лет, прошлый визит состоялся в марте 1999 года (тогда пост премьер-министра Израиля также занимал Биньямин Нетаниягу).

В самом начале нынешнего визита особое внимание израильских и украинских СМИ было привлечено к малозначительному эпизоду. Согласно украинской традиции, во время встречи в Киеве чете Нетаниягу поднесли хлеб с солью. Премьер-министр Израиля попробовал хлеб, назвав его "украинской халой", и отломил еще кусочек для супруги, которая не попробовала хлеб, сделав жест рукой, который выглядел так, будто она стряхивает крошки на землю. Канцелярия главы правительства Израиля и пресс-служба президента Украины этот эпизод не комментировали. Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион позже сообщил, что обсудил этот эпизод с главой администрации президента Украины, и тот заверил, что никакого значения в украинском руководстве этому не придают и не понимают, почему этим так заинтересовались СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на своей официальной странице в Facebook опубликовал видеокомментарий по поводу этого эпизода, заявив: "Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но вряд ли он получил бы такое подробное освещение в СМИ, если бы не "дело о хале". Так вот что сказал об этом "деле" глава канцелярии президента Украины: "Нам совершенно очевидно, что в намерения госпожи Нетаниягу не входило демонстрировать неуважение к Украине". Я вам расскажу еще кое-что. Она вышла из самолета в одежде национальных цветов Украины – желто-голубых. Так что все это полная чушь. Но если она необходима для того, чтобы все заметили визит, результатом которого становится договор о расширенной зоне свободной торговли, об открытии украинского делового центра в Иерусалиме и прочие важные итоги, пусть будет. Мне это, кстати, напомнило, что визит премьер-министра Японии, итогом которого стал фантастический рост японских инвестиций в Израиль, тоже никто не освещал до тех пор, пока не стало известно, что десерт на ужине был подан в тарелках в форме туфли. В общем, думаю, что мы поняли принцип, изобрели как привлечь внимание СМИ. И мы продолжим".





