Трамп подтвердил "стратегический" интерес в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выражал заинтересованность по поводу покупки Гренландии у Дании. Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что его интерес пока "стратегический" и не является "вопросом номер один в повестке дня".

В руководстве Дании выразили возмущение по поводу планов Трампа. МИД Гренландии выступил с заявлением о том, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".

Напомним, что в пятницу, 16 августа, издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что Дональд Трамп "с различной степенью серьезности" неоднократно высказывал заинтересованность в покупке Гренландии Соединенными Штатами. Согласно указанным источникам, Трамп поручил юридическому консультанту Белого дома изучить возможность такой сделки.

В публикации отмечалось, что мнения советников президента США по поводу целесообразности подобной сделки расходятся.

Гренландия является крупнейшим островом на Земле. Он расположен на северо-востоке Северной Америки и является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова около 56 тысяч человек.