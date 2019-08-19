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В мире

Трамп подтвердил "стратегический" интерес в покупке Гренландии

время публикации: 05:43 | последнее обновление: 05:43 блог версия для печати фото
Гренландия
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выражал заинтересованность по поводу покупки Гренландии у Дании. Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что его интерес пока "стратегический" и не является "вопросом номер один в повестке дня".

В руководстве Дании выразили возмущение по поводу планов Трампа. МИД Гренландии выступил с заявлением о том, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".

Напомним, что в пятницу, 16 августа, издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что Дональд Трамп "с различной степенью серьезности" неоднократно высказывал заинтересованность в покупке Гренландии Соединенными Штатами. Согласно указанным источникам, Трамп поручил юридическому консультанту Белого дома изучить возможность такой сделки.

В публикации отмечалось, что мнения советников президента США по поводу целесообразности подобной сделки расходятся.

Гренландия является крупнейшим островом на Земле. Он расположен на северо-востоке Северной Америки и является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова около 56 тысяч человек.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 августа 2019 г.
WSJ: Трамп интересуется возможностью покупки Гренландии
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 31 июля 2019 г.
"Слезы" Гренландии: аномальная жара достигла ледников. Фоторепортаж





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