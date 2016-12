Теракт в Берлине: грузовик врезался в толпу на Рождественском базаре

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался толпу на самом оживленном Рождественском базаре Берлина. Полиция Германии считает, что речь идет о теракте.

Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей и туристов.

После сообщения об инциденте, похожем на ДТП, на площадь были отправлены десятки машин "скорой помощи" и спасательных служб. Все въезды на Брайтшайдплац были перекрыты. К месту трагедии пропускали только машины спасательных служб.

Сайт Berliner Zeitung, писал, что на начальном этапе невозможно определить, идет ли речь о дорожно-транспортном происшествии или теракте. Однако позднее представители полиции Германии стали называть происшествие "терактом".

Полиция сначала подтвердила информацию о том, что в результате наезда погибли несколько человек, однако точное число погибших не сообщала. При этом сайт Bild.de написал о 9 погибших, и не менее 50 раненых.

Согласно сообщениям СМИ, водитель грузовика воспользовался начавшейся паникой и сбежал с места происшествия. По данным Bild.de, грузовик имеет польские номерные знаки.

Полиция Берлина сообщила о задержании водителя грузовика.

Правоохранительные органы обратилась к жителям столицы через Twitter: "Пожалуйста, помогайте нам. Оставайтесь дома. Не распространяйте слухи".

Please help us. Stay home and do not spread rumors. Follow us here for important information. #Breitscheidplatz