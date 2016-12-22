Теракт в Берлине: грузовик врезался в толпу на Рождественском базаре

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался толпу на самом оживленном Рождественском базаре Берлина. Полиция Германии считает, что речь идет о теракте.

Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей и туристов.

После сообщения об инциденте, похожем на ДТП, на площадь были отправлены десятки машин "скорой помощи" и спасательных служб. Все въезды на Брайтшайдплац были перекрыты. К месту трагедии пропускали только машины спасательных служб.

Сайт Berliner Zeitung, писал, что на начальном этапе невозможно определить, идет ли речь о дорожно-транспортном происшествии или теракте. Однако позднее представители полиции Германии стали называть происшествие "терактом".

Полиция сначала подтвердила информацию о том, что в результате наезда погибли несколько человек, однако точное число погибших не сообщала. При этом сайт Bild.de написал о 9 погибших, и не менее 50 раненых.

Согласно сообщениям СМИ, водитель грузовика воспользовался начавшейся паникой и сбежал с места происшествия. По данным Bild.de, грузовик имеет польские номерные знаки.

Полиция Берлина сообщила о задержании водителя грузовика.

Правоохранительные органы обратилась к жителям столицы через Twitter: "Пожалуйста, помогайте нам. Оставайтесь дома. Не распространяйте слухи".

Please help us. Stay home and do not spread rumors. Follow us here for important information. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19 декабря 2016 г.

Польский телеканал TVN24 передал, что грузовик принадлежит фирме, расположенной в Гданьске. По словам владельца фирмы, за рулем машины, которая должна была доставить груз из Италии в Берлин, находился его двоюродный брат. Однако около полудня он перестал отвечать на телефонные звонки. Возможно, грузовик был угнан.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер попросил немцев не торопиться с выводами о том, что случившееся в Берлине является терактом.

Министерство иностранных дел и сотрудники посольства Израиля в Берлине сообщили, что, по данным на 22:30 у них нет информации об израильтянах, которые могли бы пострадать в результате теракта на Рождественском рынке. Вместе с тем, в сообщении, переданном радиостанцией "Решет Бет", МИД Израиля продолжает следить за развитием ситуации и находится на постоянной связи с коллегами в Германии.

Раввин Ицхак Эренберг, поддерживающий тесные связи с израильтянами, находящимися в Берлине, также в интервью "Решет Бет" сказал, что ему не известно об израильтянах или членах еврейской общины города, которые бы пострадали в результате теракта.