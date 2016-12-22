В возрасте 99 лет умерла актриса Жа Жа Габор, "еврейская звезда Голливуда"

18 декабря в возрасте 99 лет ушла из жизни голливудская актриса Жа Жа Габор. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе от сердечного приступа.

Жа Жа (Шари) Габор была секс-символом в 1950-60-х годах. Она снималась во множестве фильмов, среди которых "Мулен-Руж", "Три истории любви", "Лили", "Враг общества номер 1", "Печать зла", "Кошмар на улице Вязов 3". В 1958-м получила "Золотой глобус" как "Самая гламурная актриса".

Шари Габор происходила из семьи венгерских евреев. Актриса была замужем восемь раз, а один ее брак был аннулирован властями. В 1936 году она стала "Мисс Венгрия", но корону у юной красотки отобрали, так как несовершеннолетние не имели права участвовать в конкурсе красоты.

В последние годы жизни Жа Жа была частично парализована после того, как в 2002 году попала в аварию. В 2010 году актриса и ее муж, Фредерик фон Анхальт, оказались в крайне сложном материальном положении, так как потеряли 10 миллионов долларов на финансовой пирамиде Бернарда Мэдоффа.