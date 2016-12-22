Российские СМИ: в Якутии разбился самолет минобороны России, десятки погибших

В понедельник, 19 декабря, возле населенного пункта Тикси в Якутии разбился самолет Ил-18, принадлежавший министерству обороны России. По предварительным данным, погибли 27 человек, сообщает агентство "Интерфакс". По сведениям агентства, на борту самолета находились 32 человека.

Четыре человека, находившихся на борту самолета, выжили, передает РИА Новости. По сведениям этого агентства, на борту самолета находились 39 человек: 32 пассажира и семь членов экипажа.

По словам собеседника агентства, после крушения самолет развалился на три части, возгорания не было.

В качестве основных причин катастрофы рассматриваются ошибка пилотов и сложные погодные условия.

Известно, что самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько десятков километров до пункта назначения. В самолете летели офицеры для замены, передает ТАСС. Это агентство отмечает, что в минобороны пока не подтверждают инфомацию о погибших.

Позже минобороны РФ опровергло информацию о погибших.