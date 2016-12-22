22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:30
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:30 В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, на которой произошел теракт
14:50 Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии
14:46 Трамп назначил главу своей предвыборной кампании Келлиан Конвей советником президента
13:38 На дверце грузовика, раздавившего людей в Берлине, нашли отпечатки Аниса Амри
12:00 Reuters: полученные Киевом американские БПЛА оказались уязвимы для перехвата и глушения сигнала связи
11:25 К разрешению проблемы с израильским блогером Лапшиным подключился МИД Армении
10:50 Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением полиции
10:06 Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 человек
10:01 В Москве у метро взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
07:48 МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте
В мире

Российские СМИ: в Якутии разбился самолет минобороны России, десятки погибших

время публикации: 19 декабря 2016 г., 07:05 | последнее обновление: 19 декабря 2016 г., 07:35 блог версия для печати фото
Ил-18
Тикси, Россия
В Якутии разбился самолет минобороны России, десятки погибших

В понедельник, 19 декабря, возле населенного пункта Тикси в Якутии разбился самолет Ил-18, принадлежавший министерству обороны России. По предварительным данным, погибли 27 человек, сообщает агентство "Интерфакс". По сведениям агентства, на борту самолета находились 32 человека.

Четыре человека, находившихся на борту самолета, выжили, передает РИА Новости. По сведениям этого агентства, на борту самолета находились 39 человек: 32 пассажира и семь членов экипажа.

По словам собеседника агентства, после крушения самолет развалился на три части, возгорания не было.

В качестве основных причин катастрофы рассматриваются ошибка пилотов и сложные погодные условия.

Известно, что самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько десятков километров до пункта назначения. В самолете летели офицеры для замены, передает ТАСС. Это агентство отмечает, что в минобороны пока не подтверждают инфомацию о погибших.

Позже минобороны РФ опровергло информацию о погибших.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 декабря 2016 г.
В Папуа разбился военно-транспортный самолет, 13 погибших
// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2016 г.
В Пакистане разбился пассажирский самолет
// NEWSru.co.il // В мире // 3 декабря 2016 г.
В Индонезии пропал самолет с 15 пассажирами на борту
// NEWSru.co.il // В мире // 29 ноября 2016 г.
В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами на борту. Погиб 71 человек







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016