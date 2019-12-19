Наама Иссахар: "Я не знаю, как гашиш попал в мой рюкзак"

Израильтянка Наама Иссахар (Иссасхар) заявила в суде на рассмотрении апелляции на свой приговор, что не покупала гашиш и не прятала гашиш в своем рюкзаке. По словам Наамы, ей никто не объяснил, что означает статья 228.1 (хранение наркотиков), и она не понимала, чем может обернуться такое признание.

Мы приводим показания Наамы Иссахар полностью:

"До обнаружения я не знала, что гашиш там. При задержании я так поняла, что само обнаружение делает меня виновной. Прошлые адвокаты мне ничего не объяснили по особенностям законодательства. Я никогда не была в России, и поэтому не стоит от меня ожидать, что я понимала все что мне говорят и последствия моих слов. Я не понимала серьезности происходящего. Важно, что и в стране, откуда я летела, и в стране, куда я летела, это не является уголовным преступлением. Формально защитник и переводчик были во время расследования , но достаточных объяснений я не получила. Также мне не было разъяснено, что для признания преступления должны быть признаки умысла владения на территории РФ. Фактически обстоятельства противоречили обвинению. Каждый раз я говорила, что не знаю, как гашиш оказался в багаже, а мне говорили, что его там нашли и я виновна. Защитник и переводчик появились не сразу. Меня заставили подписать документ на русском. Я своим почерком добавила, что я не владею русским языком. Мои объяснения не остановили процесс написания протокола. Я остаюсь со своей позицией. Я не знаю, как гашиш оказался в моем багаже. Я также упоминала это на предварительном слушании, и это есть в аудиозаписи протокола. Что касается признания вины. Я признала лишь тот факт, что вещество нашли в моем багаже,и все. У меня не было никакого умысла провозить запрещённые вещества на территорию РФ и намерения въезжать на территорию РФ. Я была задержана в момент подготовки к посадке на самолет в Тель-Авив. У меня сложилось ощущение, что моя ситуация находится в серой зоне. Сейчас я понимаю, что нет ничего серого. Все доказательства явно указывают на мою невиновность по инкриминируемым преступлениям".

Напомним, в Московском областном суде рассматривается апелляционная жалоба, поданная адвокатами израильтянки Наамы Иссахар (Иссасхар) на приговор Химкинского городского суда Московской области.

Заседание суда по данному делу должно было состояться 12 декабря, однако судьи приняли требование защиты отложить слушание, чтобы Наама Иссахар присутствовала на заседании.

Перед началом судебного заседания мать и сестра Наамы, Яффа и Лиад, выразили надежду на то, что израильтянка будет освобождена. Женщины ссылались на заявление главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, который на встрече со своими сторонниками пообещал вернуть домой Нааму Иссахар. Напомним, что через день после того, как Нетаниягу сделал это заявление, его приближенные сообщили журналистам, что освобождение Наамы Иссахар (Иссасхар) из российской тюрьмы "произойдет нескоро".

В ходе заседания апелляционного суда стороной Наамы было заявлено, что она не приобретала и не употребляла наркотики, а признание было инспирировано адвокатом первой инстанции (это заявление было зачитано одной из судей).

Защитники Иссахар настаивают, что ее право на защиту было нарушено из-за неточного перевода.

Израильтянка Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Иссахар была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

Адвокаты Вадим Клювгант и Валерий Зинченко – адвокаты коллегии Pen & Paper, в своей апелляции указывают на противоречия в решении суда, и утверждают, что израильтянка не нарушила российское законодательство.

О том, как будет выстроена система защиты Наамы Иссахар, ее адвокаты рассказали сайту NEWSRu.co.il на этапе подготовки апелляции 15 ноября.