Наама Иссахар выступила с последним словом, судьи ушли на совещание. ВИДЕО

Спустя шесть часов после начала рассмотрения апелляции на приговор израильтянке Нааме Иссахар (Иссахаров), судьи ушли на совещание.

Мы приводим последнее слово Наамы Иссахар:

"Если это будет угодно суду, хотела бы сказать, что перед посадкой на рейс у пассажиров спрашивают, сами ли они паковали багаж, брали ли они у кого-то какие-то вещи для перевозки, и имел ли кто-либо доступ к багажу до тех пор, как багаж был загружен. Этот вопрос задают, потому что, действительно, в Израиле между друзьями, семьей, распространено в культуре везти что-то для друзей, часто берут что-то друг для друга, в подарок, например. Эти вопросы не являются обвинительными, они спрашиваются просто для того, чтобы предотвратить какие-то проблемы, которые могут возникнуть из-за недостаточной информированности. Я хочу подчеркнуть, что меня даже никто не спрашивал, мой ли этот наркотик. Кроме этого, я была прямо прервана, когда указала на то, что он не имеет ко мне отношение и не является моим. Я сожалею о моей неосторожности, о том что я не приложила достаточно усилий для того, чтобы знать, что находится в моем багаже. Поскольку у меня не было никакого умысла на то, чтобы владеть эти наркотиком и также не было умысла на то, чтобы въехать на территорию РФ, я не могла абсолютно совершить преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК. Я не имела физической возможности доступа к багажу, это доказывает полную абсурдность предъявленного обвинения. Что касается статьи 229.1 УК, я прошу суд учесть и признать тот факт, что я уже практически девять месяцев нахожусь за решеткой в незнакомой, чуждой для меня стране, будучи лишенной самых базовых прав и потребностей, как общение на родном языке и вообще общение. Этот приговор уничтожит все хорошее, что я сделала в жизни на основании двух преступлений, которые я не совершала. Я прошу суд восстановить справедливость, отменить решение Химкинского суда и освободить меня из заключения. Это все, ваша честь".

Напомним, в Московском областном суде рассматривается апелляционная жалоба, поданная адвокатами израильтянки Наамы Иссахар (Иссасхар) на приговор Химкинского городского суда Московской области.

Заседание суда по данному делу должно было состояться 12 декабря, однако судьи приняли требование защиты отложить слушание, чтобы Наама Иссахар присутствовала на заседании.

Перед началом судебного заседания мать и сестра Наамы, Яффа и Лиад, выразили надежду на то, что израильтянка будет освобождена. Женщины ссылались на заявление главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, который на встрече со своими сторонниками пообещал вернуть домой Нааму Иссахар. Напомним, что через день после того, как Нетаниягу сделал это заявление, его приближенные сообщили журналистам, что освобождение Наамы Иссахар (Иссасхар) из российской тюрьмы "произойдет нескоро".

В ходе заседания апелляционного суда стороной Наамы было заявлено, что она не приобретала и не употребляла наркотики, а признание было инспирировано адвокатом первой инстанции (это заявление было зачитано одной из судей).

Защитники Иссахар настаивают, что ее право на защиту было нарушено из-за неточного перевода. Израильтянка Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Иссахар была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

Адвокаты Вадим Клювгант и Валерий Зинченко – адвокаты коллегии Pen & Paper, в своей апелляции указывают на противоречия в решении суда, и утверждают, что израильтянка не нарушила российское законодательство.

О том, как будет выстроена система защиты Наамы Иссахар, ее адвокаты рассказали сайту NEWSRu.co.il на этапе подготовки апелляции 15 ноября.