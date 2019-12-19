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NEWSru.co.il :: В мире19 декабря 2019 г., 17:27

Апелляция Наамы Иссахар отклонена, приговор 7,5 лет оставлен без изменений

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Апелляция Наамы Иссахар отклонена, приговор 7,5 лет оставлен без изменений Апелляция Наамы Иссахар отклонена, приговор 7,5 лет оставлен без изменений Апелляция Наамы Иссахар отклонена, приговор 7,5 лет оставлен без изменений ВСЕ ФОТО

В четверг, 19 декабря, судьи Московского областного суда отклонили апелляцию израильтянки Наамы Иссахар (Иссахаров), таким образом оставив приговор - 7,5 лет лишения свободы - без изменений.

Нам передают из зала суда, что сестра Наамы после оглашения приговора расплакалась, мать старалась сохранять спокойствие. Сама Наама внешне никак на решение суда не отреагировала.

Израильтянка Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Иссахар была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

Адвокаты Вадим Клювгант и Валерий Зинченко – адвокаты коллегии Pen & Paper, в своей апелляции указывали на противоречия в решении суда, и утверждали, что израильтянка не нарушила российское законодательство.

Заседание суда по апелляции должно было состояться 12 декабря, однако судьи приняли требование защиты отложить слушание, чтобы Наама Иссахар присутствовала на заседании, и слушание перенесли на 19 декабря.

Заседание суда продолжалось около 6 часов. В ходе заседания Наама и ее адвокаты настаивали на том, что она невиновна по всем пунктам обвинения, в том числе в хранении наркотиков.



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