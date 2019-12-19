Вечером в среду, 18 декабря, Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Это решение было принято по двум статьям: "злоупотребление властью" и "воспрепятствование работе Конгресса".

По статье "злоупотребление властью" за импичмент проголосовали 230 депутатов – 197 голосовали против.

По статье "воспрепятствование работе Конгресса" за импичмент проголосовали 229 депутатов – 198 голосовали против.

Как отмечает "Голос Америки", демократы Петерсон, Ван Дрю и Голден проголосовали против обеих статей импичмента. Демократ Тулси Габбард, претендующая на участие в президентских выборах в 2020 году, воздержалась от голосования по обеим статьям.

Для утверждения вопроса об импичменте было необходимо набрать 216 голосов законодателей.

После объявления импичмента Палатой представителей Конгресса США Дональд Трамп продолжит управление государством.

Судьбу президента решит Сенат: в нем будут рассмотрены утвержденные Палатой представителей обвинения (статьи импичмента) в адрес Дональда Трампа и доказательства его невиновности.

Процессом будет руководить глава Верховного суда США Джон Робертс.

За импичмент должны проголосовать две трети сенаторов (не менее 67).

Процедура рассмотрения должна быть определена лидерами Сената.

Вероятнее всего, Сенат начнет слушания в январе. Продолжительность процесса не регламентирована. Но многие эксперты говорят о том, что решение может быть принято уже в конце января.

Если сторонники импичмента в Сенате не получат необходимого большинства голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост.

Если Сенат поддержит импичмент, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.

Дональд Трамп после голосования отметил, что сам факт голосования трех демократов против инициативы Демократической партии "неслыхан". Выступая на митинге в штате Мичиган, он заявил по поводу процедуры импичмента следующее: "Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу".

Ранее только два президента США были подвергнуты импичменту: Билл Клинтон в 1998 году и Эндрю Джонсон в 1868 году, однако они сохранили свои посты. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.