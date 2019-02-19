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Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 14:31 блог версия для печати фото
Карл Лагерфельд в 2018 году
Карл Лагерфельд в 1984 году
Карл Лагерфельд в 1954 году

Во вторник, 19 февраля, умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд, креативный директор французского модного дома Chanel, сообщает Le Figaro.

10 сентября отмечался его юбилей. Согласно паспортным данным, Карл Отто праздновал 85-летие, но сам он настаивал на том, что ему исполнилось 80.

Карл Лагерфельд. Фотогалерея

Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной шведско-немецкой семье. В 1952-м перебрался в Париж, где изучал искусство высокой моды. Уже в 50-х добился известности. Собственную линию Karl Lagerfeld Impression основал в 1974-м (позже появились KL и KL by Karl Lagerfeld). Последние 35 лет являлся художественным директором дома Chanel.

Фотограф, галерист, библиофил, парфюмер (автор аромата "с запахом книги"). Был неженат, бездетен. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил один в доме, где кроме него находились только домработница, повар и шофер. В последние десятилетия говорил, что секс его уже не интересует.

Законодатель моды, в определенном смысле, не был подвержен модным веяниям. Лагерфельд не видел ничего предосудительного в том, чтобы использовать для изготовления одежды мех диких животных. Не жаловал социалистов, в частности весьма резко высказывался в адрес президента Франции Олланда. Не допускал для участия в показах своих коллекций полных моделей, чем вызывал гнев феминисток.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 октября 2013 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 21 октября 2012 г.
Откровения Карла Лагерфельда: президент Франции – "имбецил и катастрофа для страны"
// NEWSru.co.il // Досуг // 12 апреля 2010 г.
Модельер Карл Лагерфельд выступил против однополых браков





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