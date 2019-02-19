Во вторник, 19 февраля, умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд, креативный директор французского модного дома Chanel, сообщает Le Figaro.

10 сентября отмечался его юбилей. Согласно паспортным данным, Карл Отто праздновал 85-летие, но сам он настаивал на том, что ему исполнилось 80.

Карл Лагерфельд. Фотогалерея

Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной шведско-немецкой семье. В 1952-м перебрался в Париж, где изучал искусство высокой моды. Уже в 50-х добился известности. Собственную линию Karl Lagerfeld Impression основал в 1974-м (позже появились KL и KL by Karl Lagerfeld). Последние 35 лет являлся художественным директором дома Chanel.

Фотограф, галерист, библиофил, парфюмер (автор аромата "с запахом книги"). Был неженат, бездетен. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил один в доме, где кроме него находились только домработница, повар и шофер. В последние десятилетия говорил, что секс его уже не интересует.

Законодатель моды, в определенном смысле, не был подвержен модным веяниям. Лагерфельд не видел ничего предосудительного в том, чтобы использовать для изготовления одежды мех диких животных. Не жаловал социалистов, в частности весьма резко высказывался в адрес президента Франции Олланда. Не допускал для участия в показах своих коллекций полных моделей, чем вызывал гнев феминисток.