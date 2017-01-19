Джулиан Ассанж объяснил свой отказ от экстрадиции в США

Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, свое решение он объяснил несоблюдением выдвинутых им условий, пишет газета The Washington Post со ссылкой на адвокатов основателя WikiLeaks.

Адвокаты Ассанжа напомнили, что их подзащитный требовал немедленного помилования для бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга (ныне Челси Мэннинг), который в 2013 году был осужден на 35 лет тюрьмы за передачу WikiLeaks 700 тысяч военных и дипломатических документов. Президент США Барак Обама незадолго до ухода со своего поста помиловал Челси Мэннинг, но она выйдет на свободу только в мае 2017 года.

По заявлению Белого дома, американские власти не рассчитывают на сдачу Ассанжа в ответ на смягчение приговора информатору WikiLeaks, который был вынесен военным судом США 21 августа 2013 года, отмечает ТАСС.