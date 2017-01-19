ФБР начало расследование угроз о бомбах в зданиях еврейских объектов в США

ФБР начало расследование угроз о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях еврейских общинных центров и других еврейских объектов на территории США, передает информационное агентство Reuters.

В среду, 18 января, агентство еврейских новостей JTA сообщило, что не менее двадцати пяти еврейских объектов в девяти штатах получили предупреждение о заложенной в здании бомбе – уже во второй раз за последние десять дней.

Пол Голденберг, директор организации Secure Community Networks, аффилированной с Федерацией еврейских общин Северной Америки, сообщил, что предупреждения были получены в общинных центрах, школах и других учреждениях в Майами, Эдисоне, Нью-Джерси, Цинциннати, Олбани, Нью-Йорке, Нэшвилле, Бостоне, Детройте, Уэст-Хартфорде и Орландо. Часть из них были эвакуированы – в рамках требований местных законов.

В отличие от прошлого раза, некоторые телефонные звонки не были записаны заранее – с представителями учреждений говорили анонимы.

Напомним, что 9 января не менее шестнадцати еврейских общинных центров и других еврейских объектов на территории семи американских штатов получили предупреждение о заложенной в этих зданиях бомбе.

По мнению экспертов, эти предупреждения, оказавшиеся фальшивкой, были записаны с использованием технологий, меняющих тембр голоса, и исходили из одного источника.

В связи с этими предупреждениями сотни людей были эвакуированы, в том числе несколько детских садов и учреждений для пожилых людей. Отмечается, что эвакуация была проведена не в связи с реальной опасностью, а в соответствии с разработанным на этот случай протоколом.