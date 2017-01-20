Минобороны РФ: российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие

Вооруженные силы РФ в скором времени получат гиперзвуковое оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передает ТАСС.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", – сказал Борисов, выступая в четверг, 19 января, в Российской академии наук (РАН).

По словам замминистра обороны, российская армия стоит на рубеже научно-технической революции, приходят принципиально другие системы вооружения, основанные на физических принципах, которые до сих пор не использовались в этой области.

На подходе совершенно иные принципы управления войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать, тот и будет побеждать. Время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды", отметил Борисов.

Замглавы российского военного ведомства также добавил, что минобороны ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. "Взаимодействие между Российской академией наук и минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее", – сказал он.