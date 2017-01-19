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В мире

Российские туристы задержаны в Индии за пьяный дебош в самолете

время публикации: 03:54 | последнее обновление: 04:02 блог версия для печати

Два российских туриста в среду, 18 января, были задержаны в Индии за пьяный дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Гоа.

"Два пассажира чартерного рейса "Боинга-757", направлявшегося из "Домодедово" в Гоа, перед вылетом из Москвы посетив магазин беспошлинной торговли, употребили чрезмерное количество алкоголя и устроили на борту дебош. Помимо этого, они несколько раз пытались курить на борту сигареты и не реагировали на просьбы бортпроводников этого не делать", – сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Экипаж доложил о случившемся диспетчерам аэропорта Гоа, и те вызвали к трапу самолета полицию.

"Молодые люди были задержаны индийскими полицейскими и препровождены в место предварительного заключения. Проводится расследование", – сказал собеседник агентства.

Федеральное агентство по туризму следит за последствиями инцидента на борту самолета, сообщила РИА Новости начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

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