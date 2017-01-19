Власти Германии проверят благонадежность 550 мигрантов после теракта в Берлине

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер объявил, что после рождественского теракта в Берлине германские власти проверят благонадежность около 550 мигрантов, подавших запрос о предоставлении им убежища, передает агентство Reuters.

Проверкой благонадежности этих лиц будет заниматься специальное бюро по борьбе с терроризмом. После проверки властям будут даны рекомендации о предоставлении убежища или депортации из страны.

В этой связи отметим, что германские спецслужбы проверяли досье Аниса Амри – выходца из Туниса, совершившего автомобильный теракт в Берлине в декабре прошлого года, и не сочли его опасным.

19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, в их числе гражданка Израиля Далия Эльяким, ее муж Рами Эльяким был ранен. В общей сложности, ранения и травмы различной степени тяжести получили около 50 человек. Водитель грузовика скрылся, но по отпечаткам пальцев была установлена его личность. Анис Амри позже был застрелен при попытке задержания в Милане.





