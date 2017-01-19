В Бразилии разбился самолет, на борту которого находился член Верховного суда

В Бразилии, недалеко от острова Раса, упал в океан частный самолет. Сайт O Globo сообщает, что президенту страны Мишелу Темеру доложили, что в списке пассажиров разбившегося самолета числится судья Федерального верховного суда Теори Заваски.

Согласно этому сообщению, самолет вылетел из Сан-Паулу и следовал в город Парати.

Самолет принадлежал предпринимателю Калосу Альберто Фильгера, владельцу отеля "Эмилиано" в Сан-Паулу.

По предварительной информации, из четырех человек, находившихся на борту, выжил один.

Судья Теори Заваски занимался расследованием коррупции в высших эшелонах власти.